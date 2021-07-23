Во время президентства Зеленского стало меньше приговоров за коррупцию

Во времена Зеленского уменьшились количество и суровость приговоров за коррупционные преступления по всем статьям Уголовного Кодекса. Статистику спасло только резкое увеличение задержанных взяткодателей, сообщает Нашi грошi.

Предвыборный лозунг Владимира Зеленского "Весна придет - сажать будем" постепенно перерос в президентский: "я сам хочу знать, где посадки" и "влияние президента на правоохранительные органы отсутствует".

Подозреваем, чтобы подсластить пилюлю, его подопечные показывают президенту "правильную статистику", по которой число приговоров коррупционерам немного, но возросло. Объективная реальность несколько иная: общая цифра выросла за счет только одной позиции - пойманных взяткодателей.

Как правило, это небольшие взятки, которые предлагали рядовые украинцы, например, патрульной полиции или мелким чиновникам.

То ли представители власти стали честнее, есть ли другие этому причины - неизвестно. Мы лишь фиксируем цифры. И вообще они показывают другие тенденции.

В остальных статьях: ситуация или постоянная, или же происходит падение, например, по получению взятки чиновниками и злоупотреблению ими властью или служебным положением.

* Учитывая то, что некоторые коррупционные статьи могут одновременно присутствовать в приговоре, некоторые приговоры посчитано дважды (по каждой из статей)

** Статьи 368-2 и 368-5 - обе "Незаконное обогащение". Однако, ст. 368-2 была введена в Уголовный кодекс Украины в 2011 г.., а в феврале 2019 г.. Решением Конституционного Суда № 1-р / 2019 признана не соответствующей Конституции Украины. В свою очередь ст. 368-5 введена в УК 31.10.2019.

Для чистоты эксперимента зафиксировали также данные, за счет которых улучшилась статистика: о взяткодателях.

Другая тенденция касается тяжести наказания. Все указанные коррупционные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы.

По данным "Антикоррупционного барометра", за последние 7,5 лет лишение свободы было присуждено только в 10% вынесенных приговоров. При этом - процент заключений за коррупционные преступления ежегодно уменьшался.

Так, начиная с 2014 года, когда было около 100 таких приговоров, их количество ежегодно падало, и в 2020 году составляло примерно 80. Единственная статья, по которой происходит рост приговоров - предложение неправомерной выгоды, то есть те же взяткодатели.

С исследуемых статей больше приговоров с лишением свободы приговорили за получение чиновниками взяток (ст. 368). Впрочем, именно по этой статье произошло наибольшее падение этого жесткого вида наказания: с 2014-2015 гг., когда было 70 и более приговоров, цифра ежегодно снижалась, и в 2020-м составила 22.

Вместе с тем следует отметить рост присуждения реальных заключений за дачу взятки чиновникам (ст. 369) на фоне увеличения общего количества приговоров по этой статье.

Интересно также, что практически отсутствуют приговоры с реальным лишением свободы за последние 7,5 лет по таким статьям:

незаконное обогащение (ст. 368-2 и 368-5) - 0 приговоров;

подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги (ст. 368-4) - 1 (в этом деле лицо осуждено по ст. 368-4 в совокупности, в частности, ст. 368; в дальнейшем апелляция назначила новое рассмотрение);

злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги (ст. 365-2) - 2 (оба приговора отменено в апелляции)

подкуп должностного лица юридического лица частного права (ст. 368-3) - 3, из которых - 1 сразу освободили по амнистии, и еще 1 - апелляция изменила лишение свободы на штраф.

Основным же видом наказания для ст. 369 и 369-2 является штраф - это почти 80% и 70% соответственно. В свою очередь для ст. 364 и 365-2 почти треть приговоров - условное лишение свободы. Так же значительный процент условного заключения - в наказаниях по 368-2 (25%), ст. 368 (около 18%), ст. 364-1 (около 15%).

Около 40% процентов приговоров за последние 7,5 лет, то есть почти 3000 приговоров - это утвержденные соглашения с прокурором. Интересно, что в 2015-2017 годах произошло небольшое проседание, и с 2019 года - рост их числа. Половина всех сделок - с взяткодателями (ст. 369). Еще четверть - с чиновниками-взяточниками (ст. 368).