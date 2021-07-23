Аграрии намолотили более 14 млн т зерна: регионы-лидеры

Сельхозпроизводители всех областей Украины по состоянию на 22 июля 2021 г. обмолотили ранние зерновые и зернобобовые культуры на площади 3,4 млн га (22% к прогнозу) при урожайности 41,8 ц/га, намолочено более 14,1 млн т зерна, в том числе 8,6 млн т за последнюю неделю, сообщает AgroPortal.

Так, аграрии уже обмолотили:

ячменя — 1,189 млн га (48% к прогнозу) при урожайности 41,8 ц/га, намолочено 5 млн т;

пшеницы — 2,068 млн га (30% к прогнозу) при урожайности 42,8 ц/га, намолочено 8,86 млн т;

гороха — 110 тыс. га (47% к прогнозу) при урожайности 22,1 ц/га, намолочено 242 тыс. т.

В общем лидерами по обмолоту является сельхозтоваропроизводители Херсонщины, которые собрали 69% площадей (542 тыс. га) зерновых и зернобобовых культур при урожайности 45,4 ц/га, и намолотили 2,2 млн т зерна, свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

В лидерах тажке сельхозтоваропроизводители Николаевщины, которые собрали зерновые с площади 548 тыс. га (60% к прогнозу; +330 тыс. га в неделю) при урожайности 39,8 ц/га, намолочено 2,182 млн т зерна.

Более 1 млн т зерна по области намолотили аграрии Днепропетровщины (1,277 млн т) и Одесчины (1,265 млн т).

Близкими к намолоту своего первого миллиона (по области) аграрии Кировоградской (962 тыс. т), Полтавской (952 тыс. т), Запорожской (876 тыс. т) и Донецкой (827 тыс. т) областей.

Лидерами по урожайности зерновых являются сельхозтоваропроизводители Волыни, которые собрали 6% площадей при урожайности 60,5 ц/га.

Выше 50 ц/га средней по области урожайность зерновых и зернобобовых культур в начале уборки (от 2% до 8%) имеют хозяйства Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.