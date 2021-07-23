На Филиппинах детям запретили выходить на улицу

Власти Филиппин в связи с опасностью распространения штамма COVID-19 "дельта" ужесточают ограничительные меры, в том числе обязали миллионы детей в возрасте от пяти до 17 лет не выходить из дома, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вариант "дельта" - более заразный и опасный", - заявил пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Роке.

Новые ограничительные меры коснутся столичного региона страны, а также четырех других провинций Филиппин. В частности, ужесточаются лимиты на число людей, принимающих пищу в помещениях, посещающих салоны красоты и религиозные собрания.

СМИ напоминают, что о новых ограничениях объявили спустя две недели после того, как был снят запрет на выход совершеннолетних из дома, действовавший с марта 2020 года. Однако этот запрет часто нарушался. Правительство ранее в качестве причины такого шага указывало на риск того, что дети и подростки могут заразиться вирусом и передать его более старшим родственникам.

В стране зафиксированы 47 случаев штамма "дельта", причем примерно половина из них оказалась местного происхождения.

Между тем, филиппинские органы здравоохранения на случай нового наплыва заболевших инспектируют больницы на предмет наличия коек, медикаментов, кислородных баллонов и персонала.

Также был ужесточен пограничный контроль для въезжающих из Малайзии и Таиланда, где власти пытаются сдержать распространение штамма "дельта". Филиппины также запретили въезд с территории Индии, Пакистана и Индонезии.

На Филиппинах с населением около 110 млн человек первую дозу вакцины получили 10,5 млн человек, а полный курс вакцинации прошли немногим более 5 млн жителей.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Филиппинах с начала эпидемии выявили более свыше 1,53 млн случаев коронавируса. Более 1,4 млн пациентов выздоровели, примерно 26,8 тыс. скончались.