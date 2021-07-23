Нардеп от партии "СН" в шлепках позировал на фоне Капитолия

Нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Клочко вместе с коллегами находится в США с рабочим визитом по приглашению Организации "Американские Советы по международному образованию", в рамках программы Open World Ukraine, сообщает Вести.

На своей странице в Facebook парламентарий делится яркими снимками поездки. На фото он позирует с флагом Украины и в вышиванке на фоне достопримечательностей в Вашингтоне. Забавной получилась фотография, где Клочко запечатлен в пляжных шлепках на фоне Капитолия.