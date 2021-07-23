Чай - какой лучше: рассыпной или в пакетиках

Когда-то люди считали, что чай в пакетиках является некачественным и даже вредным. Поэтому многие предпочитали покупать листовой рассыпной чай, сообщает WomanEL.

Но владелица чайного дома Boulder Dushanbe Сара Мартинелли уверяет, что это не так.

Листовой рассыпной чай или чай в пакетиках?

Из качественного чая можно приготовить как рассыпной лист, так и чайные пакетики. Поэтому выбор зависит только от вас: того, как вы любите заваривать чай. Ведь для некоторых важен сам процесс – заваривание рассыпного чая успокаивает их нервы. А другим не нравится тратить слишком много времени на это, поэтому они покупают чайные пакетики.

Различия во вкусе

По словам некоторых экспертов, есть разница во вкусе. Они говорят, что рассыпной ароматнее и вкуснее. При приготовлении чашки чая из рассыпного чая он может циркулировать в кипящей воде и набухать. Это набухание означает, что рассыпной чай получит максимум аромата и цвета.

Но на самом деле большинство людей не заметят особой разницы. Если вы всё-таки ценитель чая, попробуйте покупать рассыпной или чай в просторных пакетиках.

Мартинелли говорит, что на сегодняшний день есть масса чая высокого качества в чайных пакетиках. Обращайте внимание на состав. Предпочитайте те, которые содержат натуральные ингредиенты, а не ароматизаторы. То, что вы пьёте чай в пакетиках, не говорит, что вы пьёте плохой чай.