Рейтинг самых ненадежных автомобилей в возрасте до 5 лет
Британский журнал WhatCar опубликовал новый рейтинг надежности авто. В него вошли 25 машин в возрасте до 5 лет, которые лучше всего не покупать на вторичке, сообщает АвтоПортал.
Самые проблемные машины
Традиционно в основе исследования британских коллег лежат результаты опроса 13 000 автомобилистов. Респондентов спрашивали на предмет количества поломок за год, стоимости ремонта и времени устранения неисправности. Следовательно, чем «ломучей» оказался автомобиль и чем дороже стоило устранение поломки/поломок, тем меньший процент надежности ему присвоили.
При составлении рейтинга в WhatCar опирались на данные по неисправностям в 15 категориях: по части кузова, двигателя, «мозгов» двигателя, коробки передач/сцепления, рулевого управления, подвески, тормозной системы, топливной системы, выхлопа, электрики, системы кондиционирования, аккумулятора, внутренней отделки, мультимедиа/стереосистемы.
Всего в исследовании оказались 175 моделей автомобилей от 31 бренда.
В ВатКар подчеркнули, что, согласно результатам опроса, в среднем ремонт автомобиля обходился в 100-500 фунтов стерлингов ($137-685), хотя 2% автомобилистов «попали» более чем на 1 500 фунтов стерлингов (без малого $2 000). При этом самой распространенной неисправностью являлась поломки электросистем.
Самые ненадежные б/у авто возрастом до 5 лет:
- Audi A6, 2011-2018: 70,6%
- Seat Alhambra, 2011-2020: 70,8%
- Land Rover Discovery Sport, 2014-2019: 73,1%
- Range Rover Sport, 2013-н.в.: 74,2%
- Land Rover Discovery, 2015-н.в.: 77,9%
- Range Rover Velar, 2017-н.в.: 81,9%
- Porsche 718 Cayman, 2016-н.в.: 82,5%
- Seat Leon (дизельный), 2013-2020: 82,7%
- Range Rover Evoque, 2011-2019: 82,8%
- Peugeot 308, 2013-н.в.: 83,3%
- Volkswagen Golf (дизельный), 2013-2020: 83,6%
- Porsche Panamera, 2016-н.в.: 84,5%
- Tesla Model S, 2014-н.в.: 85,7%
- Suzuki Ignis, 2016: 85,9%
- Renault Sandero, 2013-2020: 85,9%
- Ford S-Max, 2015-н.в.: 86,5%
- Jaguar XJ, 2010-н.в.: 86,6%
- Nissan Qashqai, 2014-2021: 87%
- Mercedes C-Class, 2014-н.в.: 87,3%
- Opel Insignia Grand Sport, 2017-н.в.: 87,4%
- Nissan X-Trail: 2014-н.в., 87,6%
- BMW X6, 2014-2019: 88,2%
- Kia Picanto, 2017-н.в.: 88,3%
- Jaguar E-Pace, 2017-н.в.: 88,4%
- MG ZS EV, 2019-н.в.: 89,4%.