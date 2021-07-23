Рейтинг самых ненадежных автомобилей в возрасте до 5 лет

Рейтинг самых ненадежных автомобилей в возрасте до 5 лет
Фото: Wikipedia

Британский журнал WhatCar опубликовал новый рейтинг надежности авто. В него вошли 25 машин в возрасте до 5 лет, которые лучше всего не покупать на вторичке, сообщает АвтоПортал.

Самые проблемные машины

Традиционно в основе исследования британских коллег лежат результаты опроса 13 000 автомобилистов. Респондентов спрашивали на предмет количества поломок за год, стоимости ремонта и времени устранения неисправности. Следовательно, чем «ломучей» оказался автомобиль и чем дороже стоило устранение поломки/поломок, тем меньший процент надежности ему присвоили.

При составлении рейтинга в WhatCar опирались на данные по неисправностям в 15 категориях: по части кузова, двигателя, «мозгов» двигателя, коробки передач/сцепления, рулевого управления, подвески, тормозной системы, топливной системы, выхлопа, электрики, системы кондиционирования, аккумулятора, внутренней отделки, мультимедиа/стереосистемы.

Всего в исследовании оказались 175 моделей автомобилей от 31 бренда.

В ВатКар подчеркнули, что, согласно результатам опроса, в среднем ремонт автомобиля обходился в 100-500 фунтов стерлингов ($137-685), хотя 2% автомобилистов «попали» более чем на 1 500 фунтов стерлингов (без малого $2 000). При этом самой распространенной неисправностью являлась поломки электросистем.

Самые ненадежные б/у авто возрастом до 5 лет:

  • Audi A6, 2011-2018: 70,6%
  • Seat Alhambra, 2011-2020: 70,8%
  • Land Rover Discovery Sport, 2014-2019: 73,1%
  • Range Rover Sport, 2013-н.в.: 74,2%
  • Land Rover Discovery, 2015-н.в.: 77,9%
  • Range Rover Velar, 2017-н.в.: 81,9%
  • Porsche 718 Cayman, 2016-н.в.: 82,5%
  • Seat Leon (дизельный), 2013-2020: 82,7%
  • Range Rover Evoque, 2011-2019: 82,8%
  • Peugeot 308, 2013-н.в.: 83,3%
  • Volkswagen Golf (дизельный), 2013-2020: 83,6%
  • Porsche Panamera, 2016-н.в.: 84,5%
  • Tesla Model S, 2014-н.в.: 85,7%
  • Suzuki Ignis, 2016: 85,9%
  • Renault Sandero, 2013-2020: 85,9%
  • Ford S-Max, 2015-н.в.: 86,5%
  • Jaguar XJ, 2010-н.в.: 86,6%
  • Nissan Qashqai, 2014-2021: 87%
  • Mercedes C-Class, 2014-н.в.: 87,3%
  • Opel Insignia Grand Sport, 2017-н.в.: 87,4%
  • Nissan X-Trail: 2014-н.в., 87,6%
  • BMW X6, 2014-2019: 88,2%
  • Kia Picanto, 2017-н.в.: 88,3%
  • Jaguar E-Pace, 2017-н.в.: 88,4%
  • MG ZS EV, 2019-н.в.: 89,4%.
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