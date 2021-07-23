Рейтинг самых ненадежных автомобилей в возрасте до 5 лет

Британский журнал WhatCar опубликовал новый рейтинг надежности авто. В него вошли 25 машин в возрасте до 5 лет, которые лучше всего не покупать на вторичке, сообщает АвтоПортал.

Самые проблемные машины

Традиционно в основе исследования британских коллег лежат результаты опроса 13 000 автомобилистов. Респондентов спрашивали на предмет количества поломок за год, стоимости ремонта и времени устранения неисправности. Следовательно, чем «ломучей» оказался автомобиль и чем дороже стоило устранение поломки/поломок, тем меньший процент надежности ему присвоили.

При составлении рейтинга в WhatCar опирались на данные по неисправностям в 15 категориях: по части кузова, двигателя, «мозгов» двигателя, коробки передач/сцепления, рулевого управления, подвески, тормозной системы, топливной системы, выхлопа, электрики, системы кондиционирования, аккумулятора, внутренней отделки, мультимедиа/стереосистемы.

Всего в исследовании оказались 175 моделей автомобилей от 31 бренда.

В ВатКар подчеркнули, что, согласно результатам опроса, в среднем ремонт автомобиля обходился в 100-500 фунтов стерлингов ($137-685), хотя 2% автомобилистов «попали» более чем на 1 500 фунтов стерлингов (без малого $2 000). При этом самой распространенной неисправностью являлась поломки электросистем.

Самые ненадежные б/у авто возрастом до 5 лет: