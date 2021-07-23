На Закарпатье поезд столкнулся с фурой: есть пострадавшие

В Закарпатской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика. Локомотив поезда сошел с рельсов. Травмы получили три человека, сообщает Левый берег.

"Водитель грузовика спровоцировал ДТП с пассажирским поездом № 14 Киев - Солотвино на железнодорожном переезде в Закарпатской области. ДТП произошло сегодня около 12 часов на регулируемом переезде перегона Королево - Рокосово", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Как отмечают в компании, при исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов.

На месте происшествия работают медики, правоохранители и спасатели.

"Пассажиров указанного рейса будет доставлено на станцию Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино - Киев дизель-поездом будет доставлено на станцию Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины", - добавили в компании.

Представитель управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип сообщил, что сейчас известно о трех пострадавших. Это водитель грузовика и двое пассажиров, их госпитализировали.

Также, по его словам, с поезда эвакуировали 226 пассажиров. Сейчас местные власти организовывают подвоз людей от дороги до автостанции города Хуст.