До $5 тыс. за каникулы: учителя массово едут на заработки
С начала 2021 года по сравнению с летом 2020 года выросло количество украинских учителей, которые летом едут на заработки. Заробитчане из Украины в Польше за три месяца летних каникул зарабатывают до 5 тысяч долларов, сообщает УНИАН.
Количество учителей, работающих на каникулах в Польше за год выросло на 15 %. Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.
Согласно материалам исследования, летом во время сезонных работ, украинские учителя составляют порядка 5 % от общего количества украинских трудовых мигрантов.
Учителя приезжают на работу в Польшу после окончания экзаменов в Украине в начале-середине июня и работают до конца августа.
"Педагоги ищут вакансии, где можно быстро и хорошо заработать в летний сезон. Они трудоустраиваются на предприятия пищевой промышленности (мясокомбинаты, рыбзаводы, кондитерские фабрики), заводы электроники, логистических складах, а также в отели и рестораны, где нужны работники летом в туристический сезон. В среднем украинский учитель может заработать в Польше за 3 месяца каникул -$3-5 тыс", - сообщила директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.
Сколько готовы платить украинцам в Польше:
- стоматологу в частной клинике Польши предлагают зарплату от 120 до 145 тыс. грн в месяц;
- украинскому терапевту в Польше готовы платить 75 тыс. грн. в месяц;
- швея может зарабатывать 25 тыс. грн в месяц;
- сварщику обещают до 52 тыс. грн в месяц;
- разнорабочим обещают около 30 тыс. грн. в месяц;
- уборщикам складов предлагают зарплату в районе 33 тыс. грн. в месяц;
- строители могут зарабатывать около 45 тыс. грн. в месяц;
- электрикам предлагают зарплату в районе 40 тыс. грн.
Зарплата в Украине:
- Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.
- По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.
- Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планировали искать работу в Украине, а в Польшу выезжал каждый второй соискатель за рубежом.