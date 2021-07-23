До $5 тыс. за каникулы: учителя массово едут на заработки

С начала 2021 года по сравнению с летом 2020 года выросло количество украинских учителей, которые летом едут на заработки. Заробитчане из Украины в Польше за три месяца летних каникул зарабатывают до 5 тысяч долларов, сообщает УНИАН.

Количество учителей, работающих на каникулах в Польше за год выросло на 15 %. Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Согласно материалам исследования, летом во время сезонных работ, украинские учителя составляют порядка 5 % от общего количества украинских трудовых мигрантов.

Учителя приезжают на работу в Польшу после окончания экзаменов в Украине в начале-середине июня и работают до конца августа.

"Педагоги ищут вакансии, где можно быстро и хорошо заработать в летний сезон. Они трудоустраиваются на предприятия пищевой промышленности (мясокомбинаты, рыбзаводы, кондитерские фабрики), заводы электроники, логистических складах, а также в отели и рестораны, где нужны работники летом в туристический сезон. В среднем украинский учитель может заработать в Польше за 3 месяца каникул -$3-5 тыс" , - сообщила директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Сколько готовы платить украинцам в Польше:

стоматологу в частной клинике Польши предлагают зарплату от 120 до 145 тыс. грн в месяц;

украинскому терапевту в Польше готовы платить 75 тыс. грн. в месяц;

швея может зарабатывать 25 тыс. грн в месяц;

сварщику обещают до 52 тыс. грн в месяц;

разнорабочим обещают около 30 тыс. грн. в месяц;

уборщикам складов предлагают зарплату в районе 33 тыс. грн. в месяц;

строители могут зарабатывать около 45 тыс. грн. в месяц;

электрикам предлагают зарплату в районе 40 тыс. грн.

Зарплата в Украине: