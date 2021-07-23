С выставки изъяли карикатуру на Зеленского, но позже вернули

Украинский карикатурист Олег Смаль заявил, что его выставки изъяли рисунок с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Буквы.

"Первый случай в биографии. Я не хочу, чтобы на мою выставку в библиотеке им. Леси Украинский приходили люди. Причина на фото" , - написал художник в Facebook.

Фото: Олег Смаль / Facebook

Смаль отметил, что на пустом месте была карикатура на президента Зеленского.

"Мелочь, но я с такой выставкой выгляжу "храбрым" карикатуристом, который насмехается безжалостно над бывшими президентами и боится нынешнего. Работу сняли организаторы выставки – "кабы чего не вышло...". Простите, следующая выставка не скоро. В Украине точно" , - объяснил карикатурист.

Вот как выглядит карикатура:

Автор - Олег Смаль

В Публичной библиотеке имени Леси Украинский прокомментировали изъятие карикатуры.

"К нам приходят и те читатели, которые поддерживают такие карикатуры, и те, которые могут спросить, почему карикатура в госучреждении на президента, которого они выбрали большинством и поддерживают. Извините, но для чего превращать помещение библиотеки на площадку для ссор, как в фейсбуке? Только по этой причине. А карикатуру эту каждый писатель может попросить у автора для любой из своих книг. Это будет лучшее проявление Вашей позиции против цензуры и самоцензуры" , - заявили там.

Позже карикатуру все же вернули на выставку.

"Мы выставляем скандальную карикатуру, чтобы вы могли прийти в нашу библиотеку и посмотреть на нее. Администрация библиотеки может не разделять личные или политические взгляды авторов, в фондах представлены различные взгляды и идеи" , - сообщили в библиотеке.