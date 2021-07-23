Генпрокурор подписала подозрение замглавы Харьковского облсовета

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату, которых НАБУ и САП уличили в получении более 1 млн грн неправомерной выгоды, сообщает Слово и дело.

По данным издания, речь идет о замглавы Харьковского облсовета Андрее Малыше.

"Информирую общество о том, что мною были подписаны сообщения о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату", – пишет Венедиктова.

По ее словам, НАБУ и САП расследуют это дело сначала 2021 года и все это время продолжалось следствие. Как утверждает генпрокурор, во время проведения следственных и процессуальных действий было установлено, что фигуранты этого дела фактически требовали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были фактически им переданы.

"Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами", – подчеркнула Венедиктова.

Напомним, вечером 22 июля НАБУ и САП уличили в получении взятки заместителя председателя Харьковского облсовета и адвоката. По версии следствия, чиновник и его подельник вымогали деньги у директора одного из харьковских коммунальных предприятий.

В обмен они обещали не увольнять его с занимаемой должности. Взятку передавали по частям. При передаче последней части в 350 тыс. грн. злоумышленников задержали.