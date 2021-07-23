9 тысяч "испорченных" доз Pfizer могут направить на прививки

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что происходит с партией вакцин Pfizer, которая прибыла в Харьков размороженной, сообщает Страна.ua.

Комментируя этот скандал, замминистра охраны здоровья заявлял, что, по предварительным данным, испорчена была не вакцина, а трекер, который показывал якобы неправильную температуру. В МОЗ заявляли, что уже на этой неделе должна завершиться специальная проверка вакцин и будет принято решение либо об их утилизации, либо об использовании для вакцинации населения (если вакцина окажется неиспорченной).

Игорь Кузин в комментарии заявил, что проверка МОЗ еще продолжается.

"Проверка МОЗ еще проводится, мы ожидаем, что на следующей неделе уже будет принято решение, что делать с вакцинами" , - отметил он.

При этом санврач заявил, что ему неизвестно, где и в каких условиях сейчас хранится вакцина. Замораживали ли ее повторно, Игорь Кузин также не знает. Точное количество доз, которое сейчас находится "на карантине", Игорь Кузин назвать не смог.

"Есть процесс карантинизации, когда вакцина помещается в зону для наблюдения. Но в каких условиях - у меня нет информации" , - заявил Игорь Кузин.

Главный санврач уточнил, будет ли эта партия вакцин использоваться в Харькове или в другом регионе Украины, если проверка МОЗ подтвердит проблему с трекером, а не с самим препаратом.

"По Харькову вакцину "перезакрыли". Когда зафиксировали нарушение температурного режима по данным логгеров при поставке вакцины в Харьков, уже на следующие сутки из национального склада им предоставили такое же количество вакцин, только из другой партии. Поэтому сейчас в Харькове нет нужды в дополнительном количестве вакцин. Эта вакцина, если она пройдет контроль, выйдет из карантина и будет рекомендована к использованию, может быть распределена либо по пунктам прививок, либо на центры массовой вакцинации в других регионах - в зависимости от того, кому она будет нужна на то время" , - заявил Игорь Кузин.

Напомним, на прошлой неделе в распоряжении "Страны" оказалось видео, на котором запечатлено, как в Харьков приехала вакцина Pfizer, доставленная с грубыми нарушениями условий хранения. Видео нам предоставил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

На кадрах распаковывают контейнер с вакцинами. На записи видно, что вакцина Pfizer поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. А внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в длительный период времени. При этом производитель настаивает на специальном температурном режиме - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию. В контейнере находилось 38 тысяч доз препарата.

В Минздраве заявили, что, по предварительным данным, испорчена была не вакцина, а трекер в контейнере, где она перевозилась. Мол, трекер показывал неправильную температуру.

После этого Сергей Кравченко назвал враньем заявление замминистра здравоохранения о том, что испорчена была не вакцина, а трекер в боксе. Кроме того, по его словам, подобные нарушения холодовой цепи при перевозке вакцины происходят тотально по всей Украине, просто пока только один этот факт в Харькове получилось предать публичной огласке.