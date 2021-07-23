Ожидания по росту объемов кредитов повысились до рекордного уровня
В конце II квартала 2021 года банки все более оптимистично оценивали перспективы кредитования. Повысились до рекордного уровня ожидания роста объема кредитного портфеля бизнеса, сообщает РБК-Украина.
Об этом свидетельствуют данные "Опроса об условиях кредитования" Национального банка Украины (НБУ) за III квартал 2021 года.
Опрос показал, что во II квартале банки сохраняли оптимизм в отношении ключевых показателей кредитования на следующие 12 месяцев: 88% опрошенных учреждений ожидают роста объема корпоративных займов и 79% - объема кредитов населению.
Третий квартал подряд опрос фиксирует смягчение кредитных стандартов для бизнеса. В следующем квартале банки прогнозируют самое значительное смягчение стандартов гривневого кредитования бизнеса с 2013 года.
По мнению респондентов, качество кредитного портфеля домохозяйств и корпораций умеренно улучшится, а крупные банки ожидают значительного улучшения качества кредитов, предоставленных населению.
Как отмечается в обзоре, спрос населения на кредиты растет в течение последнего года. Во II квартале половина опрошенных банков указала на рост спроса как на потребительское кредитование, так и на ипотеку.
Третий квартал подряд стандарты кредитования населения смягчаются. В дальнейшем банки планируют смягчать стандарты кредитования населения.
Финучреждения ожидают роста объемов фондирования: 67% респондентов прогнозируют увеличение объемов средств как населения, так и корпораций.
Опрос проводился с 17 июня до 09 июля 2021 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 90%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.
Автор: Александр Белоус