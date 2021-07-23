Электромобили в Европе могут позволить себе лишь богатые

В 2035 году Евросоюз намерен отказаться от продаж новых бензиновых и дизельных авто. Смогут ли через 14 лет власти ЕС пересадить всех на электромобили, покажет время, ну а пока положение дел таково, что Старом Свете «электрички» могут позволить себе лишь богатые, сообщает АвтоПортал.

К такому выводу пришла в своем исследовании Ассоциация производителей автомобилей в Европе ACEA. Так, эксперты Ассоциации установили, что уровень продаж электрических машин сильно коррелирует с уровнем жизни в разных странах. Так, в прошлом году в ЕС электромобили, а вместе с ними и гибриды, заняли 10,5% рынка новых автомобилей, при этом в 10 странах-членах Евросоюза их доля составляла менее 3%.

Анализ ACEA показал, что существует прямая связь между потребительским спросом на электрифицированные машины и валовым национальным продуктом (ВВП) на душу населения. Впрочем, не обошлось и без исключений. Так, в Португалии в 2020 году доля рынка электромобилей и подключаемых гибридов достигла 13,6%, хотя это государство является одной из стран с относительно низким средним доходом.

Из этого напрашивается вывод, что, как бы политики и активисты не кричали о спасении окружающей среды, цена по-прежнему решает. Во многих странах электромобили по-прежнему стоят дороже, чем бензиновые и дизельные авто. И это несмотря на различные субсидии и льготы.

Страны с наибольшим количеством электрических машин и ВВП на душу населения в 2020 году:

Швеция: доля электрических машин – 32,2%, ВВП на душу населения – 45 610 евро. Нидерланды: доля электрических машин – 25%, ВВП на душу населения – 45 790 евро. Финляндия: доля электрических машин – 18,1%, ВВП на душу населения – 42 940 евро.

Страны с самой низкой долей электромобилей и ВВП на душу населения в 2020 году:

Кипр: доля электрических машин – 0,5%, ВВП на душу населения – 23 580 евро. Литва: доля электрических машин – 1,1%, ВВП на душу населения – 17 460 евро. Эстония - доля электрических машин – 1,8%, ВВП на душу населения – 20 440 евро.

Таким образом, если власти ЕС хотят, чтобы электромобиль могут позволить себе каждый, им, а также автопроизводителям, предстоит проделать большую работу – сделать «электрички более доступными. А на данный момент такие машины – это в основном игрушки для богатых.