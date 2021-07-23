В Одессе не рекомендуют купаться в море

Из-за попадания в прибрежные воды Черного моря поверхностных вод с улиц Одессы специалисты ﻿Госпродпотребслужбы﻿ советуют отдыхающим временно воздержаться от купания в море, сообщает Укринформ.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее состояние морской воды у побережья Одесской области, кроме рекреационной зоны курорта Лебедевка, отвечало нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.