Китай распродает нефть из стратегического резерва

Власти Китая впервые в истории решили продавать нефть из стратегического резерва, чтобы остудить внутренний рынок топлива и поддержать промышленность, страдающую от рекордной за 12 лет инфляции, сообщает Oilpoint.

В текущем месяце Китай реализует 22 млн баррелей из государственных запасов, которые собирал больше 10 лет и накопил, по неофициальным оценкам, больше миллиарда баррелей. По информации Bloomberg, нефть будет продана национальным НПЗ в качестве меры по контролю за инфляцией, отмечают источники издания, в результате необходимость закупать нефть на мировом рынке снизится.

Китай — крупнейший импортер «черного золота» на планете — последовательно сокращает закупки с начала 2021 года на фоне роста цены барреля до максимумов с 2018 года.

Во втором квартале спад закупок достигал 13% на фоне решения властей ограничить квоты для независимых НПЗ. Потребность в нефти покрывалась из коммерческих запасов, которые активно наполнялись дешевыми баррелями в период обвала цен в 2020 году. Теперь же к снабжению внутреннего рынка подключены еще и государственные резервы.

Очевидно, что Китай не горит желанием закупать сырье в том числе нефть по нынешним ценам, предпочитая сокращать запасы, констатирует стратег по сырьевым рынкам ING Уоррен Паттерсон.

Если импорт нефти КНР сократится, это будет «медвежьим фактором для цен», предупреждает он.

Крупнейшим экспортером «черного золота» в КНР остается Саудовская Аравия, откуда, по данным таможенной статистики, в июне было поставлено 7,2 млн тонн. Россия занимает второе место с экспортом в 6,65 млн тонн. Третье место в июне занял Оман, четвертое — Ангола, пятое — США.