В Беларуси ликвидировали более 40 общественных организаций

Более 40 общественных организаций, в том числе правозащитные, ликвидированы в Белоруссии, заявили в правозащитном центре "Вясна", сообщает DW.

Сейчас в нем – 45 неправительственных белорусских организаций, ликвидированных накануне, 22 июля, министерством юстиции Беларуси.

Среди них, в частности, благотворительный проект «Имена», журналистское объединение "Пресклуб", правозащитный центр Human Constanta, центр развития эффективной коммуникации "Живая библиотека", "Центр правовой информации", "Центр экологических решений", "Офис европейской экспертизы и коммуникаций", некоммерческие организации "Территория прав", "ТаймАкт" и European Youth Parliament, центр "Европейский диалог", ПЕН-центр и ряд других информационно-просветительских и образовательных организаций.

В "Вясне" напоминают, что в четверг белорусский правитель Александр Лукашенко во время заседания правительства выступил с острой критикой в адрес гражданского общества Беларуси. По его словам, в этих организациях работают тысячи людей "преимущественно с возвращенными, промытыми за чужие деньги мозгами".