Зеленский записал видеообращение к украинским олимпийцам

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, записал видеообращение к сборной Украины по случаю начала Олимпийских игр в Токио, сообщает Корреспондент.

Он отметил, что благодаря олимпийским спортсменам сине-желтый флаг поднимали в разных уголках планеты под "Ще не вмерла Украина...".

Зеленский также отметил, что хотя Олимпиада состоится при пустых трибунах, она не будет иметь пустых сердец, поскольку сердца украинцев будут полны поддержки и веры в победы своих олимпийцев.