Зеленский записал видеообращение к украинским олимпийцам
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, записал видеообращение к сборной Украины по случаю начала Олимпийских игр в Токио, сообщает Корреспондент.
Он отметил, что благодаря олимпийским спортсменам сине-желтый флаг поднимали в разных уголках планеты под
"Ще не вмерла Украина...".
Зеленский также отметил, что хотя Олимпиада состоится при пустых трибунах, она не будет иметь пустых сердец, поскольку сердца украинцев будут полны поддержки и веры в победы своих олимпийцев.
"Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы - это эмоции от победы, гордость за то, что мы - украинцы!", - призвал Зеленский, пожелав спортсменам вернуться без травм.