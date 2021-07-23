В Украину приехал новый автобренд

В Украину приехал новый бренд Cupra. Именно под этой маркой продают самые заряженные SEAT, однако есть в их линейке и отдельная модель Formentor, сообщает АвтоПортал.

Именно Cupra Formentor первым и поступит в продажу на украинском рынке. Купе-кроссовер станет своего рода визитной карточкой Купра в Украине.

Новый Cupra Formentor будует доступен по цене 1 020 474 гривен за базовую версию с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем и 1 179 338 – за заряженный вариант VZ с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 310 л. с. В последнем случае разгон до сотни занимает 4,9 с, а максимальная скорость – 250 км/ч.

Базовая комплектация Cupra Formentor весьма богатая. Есть виртуальная приборка, диодные фары, 18-дюймовые диски, 10-дюймовый тачскрин, датчики света и дождя, подогрев сидений и руля, трехзонный климат-контроль, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль.

В варианте VZ добавили спортивные ковшеобразные сиденья, навигацию с 12-дюймовым тачскрином, 19-дюймовые диски, адаптивныеамортизаторы, а также контроль разметки. Среди опций - панорамная крыша, камеры кругового обзора.

Также объявлена цена 300-сильного Cupra Ateca. Заряженный вариант кроссовера будет стоить 1 267 261 грн.