Зеленский уволил двух генералов СБУ – источник

Президент Владимир Зеленский уволил генерала Службы безопасности Украины, начальника Управления внутренней безопасности Андрея Наумова, а также первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого, сообщает Лига.net.

Об этом сообщил источник в Службе безопасности.

"Уволены Андрей Наумов и Руслан Баранецкий" , – рассказал собеседник в СБУ.

Наумов стал широко известен общественности после скандала с покушением. По данным суда, план покушения на генерала готовился с мая 2020 года. "Бюджет" преступления составлял $50 000.

В "заказе" Наумова подозревают экс-замглаву СБУ Дмитрия Нескоромного. Исполнитель преступления - полковник СБУ Юрий Расюк. Несколько недель назад в Печерском суде Киева заявили, что он пошел на сделку со следствием и признал вину. Его приговорили к пяти годам заключения, однако он освобожден от наказания с испытательным сроком на три года.