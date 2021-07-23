Зеленская решила провести саммит первых леди и джентльменов

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, по инициативе супруги президента Елены Зеленской в Киеве впервые в истории состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов, сообщает Деловая столица.

На саммите обсудят доступ к медицинским услугам на фоне пандемии коронавируса и внедрение программ ментального здоровья, будущее системы образования, обеспечение равных возможностей и преодоление дискриминации.

"С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало красивой традиции и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами" , — отметила Елена Зеленская.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инициатива первой леди Украины позволит регулярно обмениваться опытом, а также координировать усилия в осуществлении совместных проектов.