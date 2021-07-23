В Турции из-за наводнения снесло дома и погибли люди

На северо-востоке Турции прошли мощные ливни, в результате которых часть домов на побережье Черного моря ушли под воду, сообщает Лента.Ру.

Самый большой ущерб был нанесен провинциям Ризе и Архави. В районах прошли оползни, разрушившие чайные плантации. В результате селей снесло как минимум один дом, трое человек погибли.

Как заявляет турецкое агентство по управлению стихийными бедствиями, 200 человек были эвакуированы. Жителей затопленных домов спасали на надувных лодках полицейские в гидрокостюмах.

Министерство энергетики и природных ресурсов сообщило, что в качестве мер безопасности отключило электричество более чем у девяти тысяч абонентов.

На место происшествия прибыл глава МВД Турции Суйлеман Сойлу. Как сообщает издание, по меньшей мере шесть человек погибло, двое пропали без вести. Ведутся поисково-спасательные операции.