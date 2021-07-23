"Слуга" Яременко сомневается в целесообразность визита Зеленского в США
Вашингтон и Берлин уже не изменят свою позицию по российскому газопроводу "Северный поток-2", но у Киева появляются основания говорить о том, чем он недоволен, и чего бы хотел взамен. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко ("СН"), комментируя возможность смены внешнеполитического вектора Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"На Востоке Украины только Россия, поэтому некуда разворачиваться", — отмечает Яременко.
"Попытки давить на США перспективами разворота в сторону Китая напрасны. Прежде всего, американцы знают о китайских инвестициях намного больше. … США инвестируют в безопасность своих партнеров, а при серьезной постановке вопроса всегда готовы вести переговоры о компенсационных механизмах. С Китаем все проще — не важно, чья "корова", только чтобы мы ее "доили". Китай практически везде инвестирует в добычу сырья для собственных нужд. Да, он может инвестировать, например, в развитие портовой инфраструктуры, если через этот порт в КНР вывозить полезные ископаемые. Тотальная система контроля над всеми сферами жизни делает бессмысленными надежды на какие-то договоренности с Китаем в том случае, если какая-то сделка оказалась вопиюще несправедливой. Всем мечтателям о китайских инвестициях предлагаю прикинуть, что захочет Китай в случае, если цена вопроса будет миллиарды (гривен, юаней или долларов)", — добавил политик.
По его словам, США вряд ли могут воспринять всерьез перспективу украинского выбора в пользу Китая.
"Наши шантажи просто слишком легко читаются. Мы страна очевидностей — без тайн. Политикой, подкрепленной ресурсами, мы удивить пока никого не можем. Пробовать удивлять непоследовательностью не стоит. Это не решит существующие недоразумения, а создаст новые", — отметил нардеп.
"Насколько я понимаю, разговоры о Китае как раз связаны с тем, что нам не удается договориться с США и Германией. "Краеугольным камнем" решения этих стран по "Северному потоку-2" является отсутствие каких-либо гарантий и конкретики в вопросе наказания России, если она применит энергетику, как "оружие". Эта декларация, выражаясь дипломатично, является рамочной. Это обещания общего плана. Непонятно, а что будет, если события будут развиваться не так, как прогнозируют правительства Германии и США? А вероятность такая существует. Что нам делать — вопрос сложный. У Украины выбор невелик. С одной стороны, эта ситуация ставит под сомнение целесообразность визита президента в Вашингтон. Есть ли теперь у него смысл ехать и говорить с лидером страны, которая не учитывает наши интересы (кстати, как и Польши)? С другой стороны, мы слишком зависим от США и ЕС, где Германия — ведущий игрок. Поэтому "становиться в позы" сложно и опасно. Но политическая игра не завершена ни в Германии, ни в Америке. Давление может продолжиться по крайней мере для того, чтобы требовать большего. Вряд ли они уже отыграют свою позицию в противоположную сторону. Однако у нас все же появляются основания говорить о том, чем мы недовольны, и чего бы хотели", — резюмировал Яременко.