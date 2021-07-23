"Слуга" Яременко сомневается в целесообразности визита Зеленского в США

Вашингтон и Берлин уже не изменят свою позицию по российскому газопроводу "Северный поток-2", но у Киева появляются основания говорить о том, чем он недоволен, и чего бы хотел взамен﻿. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко ("СН"), комментируя возможность смены внешнеполитического вектора Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Востоке Украины только Россия, поэтому некуда разворачиваться" , — отмечает Яременко.

"Попытки давить на США перспективами разворота в сторону Китая напрасны. Прежде всего, американцы знают о китайских инвестициях намного больше. … США инвестируют в безопасность своих партнеров, а при серьезной постановке вопроса всегда готовы вести переговоры о компенсационных механизмах. С Китаем все проще — не важно, чья "корова", только чтобы мы ее "доили". Китай практически везде инвестирует в добычу сырья для собственных нужд. Да, он может инвестировать, например, в развитие портовой инфраструктуры, если через этот порт в КНР вывозить полезные ископаемые. Тотальная система контроля над всеми сферами жизни делает бессмысленными надежды на какие-то договоренности с Китаем в том случае, если какая-то сделка оказалась вопиюще несправедливой. Всем мечтателям о китайских инвестициях предлагаю прикинуть, что захочет Китай в случае, если цена вопроса будет миллиарды (гривен, юаней или долларов)" , — добавил политик.

По его словам, США вряд ли могут воспринять всерьез перспективу украинского выбора в пользу Китая.

"Наши шантажи просто слишком легко читаются. Мы страна очевидностей — без тайн. Политикой, подкрепленной ресурсами, мы удивить пока никого не можем. Пробовать удивлять непоследовательностью не стоит. Это не решит существующие недоразумения, а создаст новые" , — отметил нардеп.