Пискун, выезжая с госдачи, снял унитазы и выкрутил розетки

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун съехал из государственной дачи в Конча-Заспе после того, как на протяжении месяца вывозил из дома имущество, сообщает Новое время.

Об этом рассказал директор дома отдыха Конча-Заспа Александр Гурин.

Первый дом, в котором были сауна, джакузи, бильярдный зал, трижды генпрокурор Святослав Пис­кун построил в 2000‑х, вложив в ремонт 6 млн грн. В 2019‑м у него появился особняк Honka за 1 млн грн.

Пискун попал в список СНБО и недавно съехал с госдачи. По словам Гурина, выезжал бывший глава Генпрокуратуры на протяжении месяца: забрал всю мебель, снял даже унитазы и выкрутил все розетки.

Напомним, в мае 2021 года Пискун сообщил, что с ним в одностороннем порядке расторгли договор аренды государственной дачи, которую он получил на 49 лет еще в 2002 году.