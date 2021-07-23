Прогноз на выходные, 24-25 июля: не жарко, не холодно, без осадков

На выходных погода﻿ в Украине полностью наладится. Будет не жарко и не холодно, без осадков и резких порывов ветра, как было на неделе. Конечно, где-то будет теплее, где-то немного прохладнее, но в целом климатические условия позволят насладится летом и хорошо отдохнуть.

Итак, в субботу, 24 июля, наиболее прохладно будет на западе страны – там ожидается 23-26°С днем и 12-15°С ночью. При этом, на Закарпатье будет значительно теплее – 25-27°С днем и 12-14°С ночью. В остальном же по всей Украине будет средняя температура воздуха от 24 до 28°С днем и 13-18°С ночью.

Осадков в субботу не ожидается. По всей стране – облачно с прояснениями. Максимальный ветер будет на востоке, в центре, на юге и на севере страны – около 7-14 км/час. На западе и в Крыму будет еще менее ветрено – 4-7 км/час.

Погода, ожидаемая в субботу, 24 июля. Скриншот: Meteobar

В воскресенье, 25 июля, значительно похолодает на Закарпатье – там прогнозируют всего 18-20°С днем и 15-17°С ночью. В целом же на западе, как и на севере страны, будет около 25-28°С днем и 13-16°С ночью. На востоке, на юге и в Крыму будет наиболее летняя погода – от 27 до 32°С в Херсонской области днем и 13-19°С в среднем ночью.

На воскресенье дождей тоже не прогнозируют. Будет также облачно с прояснениями. По всей стране ожидается ветер от 4 до 11 км/час в среднем.

Погода, ожидаемая в воскресенье, 25 июля. Скриншот: Meteobar

Укргидрометцентр предупреждает, что 24-25 июля в восточных, а также в Волынской, Житомирской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, на выходных ожидается температура воздуха от 17 до 26°С в течении дня, ветер 4-11 км/час, в воскресенье возможен небольшой дождь.