Под Одессой на вокзале показали гигантскую очередь (фото)
Под Одессой на вокзале показали огромную очередь на электричку - многие сотни людей полностью заняли практически весь перрон, ожидая прибытия пригородного электропоезда, сообщает РБК-Украина.
Такое собрание пассажиров, пришедших на утренний рейс в Одессу, зафиксировано на вокзале поселка Котовского.
"Дорога жизни с поселка Котовского. На электричку 23.07.21", - подписан кадр.
Пользователи сети уточнили, что речь идет об электричке, которая курсирует по маршруту "Восточная - Шевченко - Сортировочная - Пересыпь - Слободская - Застава 2 - Поездная - Малая - Ж/д вокзал". Такой рейс обычно пользуется наибольшим спросом в утренние часы (07:40), но, как отмечают местные жители, подобного аншлага на вокзале они не припоминают.
"Сегодняшняя очередь на электричку с поселка Котовского, еще никогда электричка не пользовалась таким спросом", - пишут очевидцы.
Также в интернете выложили и другие фото такой очередины.
Автор: Владимир Костырин