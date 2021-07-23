Зорян Шкиряк уволился из МВД вслед за Аваковым

Зорян Шкиряк уволился из МВД вслед за Аваковым

Зорян Шкиряк 23 июля покинул пост советника министра внутренних дел. Он более семи лет работал в ведомстве вместе с уже экс-главой МВД Арсеном Аваковым, сообщает Обозреватель.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Шкиряк подчеркнул, что уволился сразу после возвращения из отпуска.

"Сегодня, сразу после возвращения из отпуска, уволился из МВД. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей. Более семи очень тяжелых и бурных лет. Целая эпоха и значительная часть моей жизни… горжусь каждым днем, проведенным на должности советника министра в команде Арсена Авакова", – отметил он.

Шкиряк добавил, что ни про что не жалеет и уходит с гордо поднятой головой.

Он также выразил благодарность всем сотрудникам подразделений МВД, с которыми работал.

В завершение Шкиряк напомнил об известной кричалке про президента России Владимира Путина, написав также: "Слава Украине! Смерть врагам!". Кроме того, он опубликовал свое фото на фоне портрета Степана Бандеры.

Шкиряк сопроводил пост об увольнении фото с портретом Бандеры.
Шкиряк сопроводил пост об увольнении фото с портретом Бандеры. Источник: его страница в Facebook
Facebook Зоряна Шкиряка.
Facebook Зоряна Шкиряка.
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics