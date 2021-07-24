Audi показала свехмощный кроссовер для Дакара

Спортивное подразделение немецкой компании Audi приступило к испытаниям гоночного болида RS Q e-tron, который в начале будущего года выйдет на старт легендарного марафона "Дакар". Автомобиль оснащен уникальной гибридной силовой установкой, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Компания Audi активно внедряет электрические технологии не только на серийных моделях, но и в автоспорте.

Компания Audi активно внедряет электрические технологии не только на серийных моделях, но и в автоспорте. Источник: Audi

"Quattro изменил правила игры на чемпионате мира по ралли. Audi была первой маркой, выигравшей 24 часа Ле-Мана с электрифицированной трансмиссией. Теперь мы хотим открыть новую эру ралли "Дакар", тестируя и развивая нашу технологию e-tron в экстремальных условиях" , – рассказал Юлиус Зеебах, руководитель подразделения Audi Sport GmbH.

Audi RS Q e-tron оснащен тремя электромоторами MGU и бензиновым ДВС TFSI. Источник: Audi

Поскольку в пустыне нет возможности для зарядки, на Audi RS Q e-tron установлен высокоэффективный ДВС TFSI, который используется на гоночных моделях компании в кольцевом чемпионате DTM. Он не имеет механической связи с колесами и используется для зарядки высоковольтной батареи, питающей электромоторы. Так как ДВС работает в условиях, близких к идеальным, он расходует минимальное количество топлива.

На передней и задней осях установлены мотор-генераторы MGU от Audi e-tron FE07 Formula E. Источник: Audi

Трансмиссия Audi RS Q e-tron – электрическая. На передней и задней осях установлены мотор-генераторы (MGU) от Audi e-tron FE07 Formula E, разработанные подразделением Audi Sport для сезона 2021 года. Для использования MGU в ралли "Дакар" потребовалось внести лишь незначительные изменения. Третий MGU идентичной конструкции работает в паре с ДВС. Кроме того, дополнительная электроэнергия поступает к АКБ за счет рекуперации энергии торможения. Батарея весит около 370 кг и имеет емкость около 50 кВтч.

Максимальная системная мощность силового агрегата достигает 500 кВт. Источник: Audi

Максимальная мощность силового агрегата достигает 500 кВт. Какая часть этого может быть использована во время ралли "Дакар", все еще решается организаторами. Электропривод имеет множество преимуществ перед традиционным. Среди них – возможность мгновенно менять распределение крутящим моментом между передними и задними колесами, меньшая масса за счет отсутствия карданных валов, межосевого дифференциала и раздаточной коробки, а также возможность рекуперации энергии торможения.

Электропривод имеет множество преимуществ перед традиционным. Источник: Audi

До конца года компания планирует провести все необходимые испытания и подготовить Audi RS Q e-tron к старту гонки.