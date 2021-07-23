Львовянин вызвал патрульных из-за отсутствия секса с женой

Во Львове мужчина позвонил в полицию и пожаловался на то, что его супруга отказывается вступать с ним в интимные отношения, сообщает InfoResist.

По ее словам пресс-секретаря патрульной полиции Львовской области Екатерины Рыбий, ночью на линию 102 позвонил 44-летний житель Львова и сообщил, что его супруга «крадет любовь». Мужчина заявил, что жена отказывается заниматься с ним сексом, при этом сам он боится к ней приближаться во избежание обвинений в сексуальных домогательствах.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который находился в квартире сам. Теперь горе-любовник будет вынужден оплатить штраф за ложный вызов полиции.