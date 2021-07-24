Названы самые распространенные причины ДТП в Украине
Полиция составила отчет о причинах, из-за которых чаще всего происходили дорожные инциденты с начала 2021 года. А мы нашли среди них те, в которых пострадало больше всего человек, сообщает Auto.Ria.
Разбираться с огромными массивами информации, которую собирают наши правоохранители, – не такой простой хлеб, как может казаться. К тому же некоторые автомобилисты считают, что запротоколированные полицейскими причины не всегда точны, а порой указаны просто формально, “ради галочки”. Однако альтернативных источников такой информации пока нет.
Как мы недавно сообщали, число происшествий на украинских дорогах в первом полугодии 2021-го заметно увеличилось: с января по июнь (включительно) Нацполиция “оформила” 86 459 инцидентов – на 14 с лишним тысяч (почти на 20%) больше, чем в 2020 году. Эту неприятную активность действительно можно связать с ростом количества машин: из-за паники вокруг коронавируса многие предпочитают персональный транспорт вместо общественного.
Впрочем, факт остается фактом: риск попасть в ДТП вырос – и нам известны их самые распространенные причины.
Топ-5 причин ДТП на украинских дорогах по данным Нацполиции в первом полугодии 2021-го:
- Нарушение правил маневрирования: 35 947 случаев;
- Превышение безопасной скорости: 20 414 случаев;
- Несоблюдение дистанции 14 675 случаев;
- Нарушение правил проезда перекрестков 5 529 случаев;
- Управление транспортом в состоянии опьянения: 2 346 случаев.
Среди прочих есть упоминание и о ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог: количество таких инцидентов, по данным оформленных протоколов, достигло 481 случая (это 13 строка антирейтинга). Однако в летний период еще большую опасность представляет другая причина аварии – переутомление и сон за рулем. С одной стороны, таких ДТП зафиксировано относительно немного – 93 случая, однако почти половина из них имела печальные последствия: 53 человека получили травмы и шестеро погибли.
Топ-12 причин ДТП с пострадавшими по данным Нацполиции в первом полугодии 2021-го:
- Превышение безопасной скорости 5 058 пострадавших, 615 погибших;
- Нарушение правил маневрирования: 2 581 пострадавший, 167 погибших;
- Нарушение правил проезда перекрестков: 1 195 пострадавший, 42 погибших;
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов: 757 пострадавших, 53 погибших;
- Несоблюдение дистанции: 709 пострадавших, 27 погибших;
- Управление транспортом в состоянии опьянения: 496 пострадавших, 49 погибших;
- Выезд на полосу встречного движения: 467 пострадавших, 82 погибших;
- Превышение установленной скорости: 290 пострадавших, 63 погибших;
- Переход пешеходами дороги в неустановленном месте: 287 пострадавших, 81 погибший;
- Невыполнение водителем сигнала регулирования: 197 пострадавших, 4 погибших;
- Внезапный выход на проезжую часть: 149 пострадавших, 50 погибших;
- Нарушение правил обгона: 147 пострадавших, 14 погибших.
На этом фоне состояние дорог выглядит не столь опасной причиной ДТП (за пол года 7 человек получили повреждения, один погиб), однако, возможно, статистика раскрывает проблему несполна. Как бы то ни было, найти простое объяснение такому положению дел в целом несложно, – но это нисколько не умаляет необходимости быть внимательными всем участникам движения: и водителям, и велосипедистам, и пешеходам.