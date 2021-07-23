СБУ сообщила о подозрении чиновнику Минобороны по тендеру на миллион долларов

СБУ сообщила о подозрении должностному Министерства обороны и его сообщнику из-за попытки получить взятку в размере 1 млн долларов для решения вопроса с победой в тендере, сообщает РБК-Украина.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.﻿

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СБУ разоблачила незаконную деятельность одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщника.﻿

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Согласно данным правоохранителей, злоумышленники планировали получить взятку в размере 1 млн долларов для последующего решения вопроса относительно победы в тендере вокруг строительства жилья для военнослужащих.﻿﻿

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"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества" , - сообщает пресс-служба СБУ.

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Автор: Сергей Пышкин