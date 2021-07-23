В России решили вернуть Сталинград
Партия "Справедливая Россия — За правду" разрабатывает законопроект о переименовании Волгограда обратно в Сталинград, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил сопредседатель партии Захар Прилепин, который воевал за "ДНР".
Документ планируется внести осенью в следующем созыве Госдумы.
"Осенью мы обязательно внесем законопроект о переименовании города Волгоград в город Сталинград. Надеемся на поддержку наших избирателей и жителей Волгограда", — рассказал Прилепин.
По его словам, в то время, когда "антисоветизм стал первым и главным признаком русофобии в Восточной и даже в Западной Европе, необходимо символическое возвращение самых важных и знаковых понятий советской эпохи".
"И, конечно, Сталинград как город-герой, город, преломивший ход самой страшной войны, должен, обязан вернуть свое имя, когда все советское поругаемо", — сказал Прилепин.
"Справедливая Россия – За правду" запустила в Волгограде открытое голосование среди жителей по вопросу переименования Волгограда обратно в Сталинград — партия установила на улице города прозрачные урны для бюллетеней "За Сталинград" красного цвета и "За Волгоград" белого цвета. Результаты голосования в дальнейшем лягут в основу законопроекта, заявил писатель-террорист.
Отметим, что Волгоград назывался Сталинградом до 1961 года.