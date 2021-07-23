Шуфрич установил курьезный рекорд

За два года работы Верховной Рады девятого созыва больше всего в парламенте выступал член фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич, наговорив в целом почти 16 часов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Опоры".

"Парламентарий, который больше всего выступал, в общем наговорил почти 16 часов. Этим депутатом оказался Нестор Шуфрич, который входит в "Оппозиционную платформу — За жизнь". Политик в целом выступал на протяжении 15 часов и 50 минут. Вторым по этому показателю стал еще один депутат из ОПЗЖ Александр Колтунович. Продолжительность его выступлений составляет 10 часов и 27 минут" , — говорится в сообщении.

Третье и четвертое места заняли депутаты от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко и Сергей Власенко. Первый выступал 8 часов 59 минут, второй — 8 часов и 34 минуты. На пятом месте — депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина. Она выступала 8 часов 15 минут.