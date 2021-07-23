Китайцы смогут оплачивать электричество цифровыми деньгами

Жители Китая смогут заплатить за электричество без наличных, и не привязывая банковскую карту. В мобильном приложении для виртуальной валюты от Народного банка Китая появилась опция оплаты счетов цифровым юанем, сообщает Лента.Ру.

Платить за электричество цифровой валютой в тестовом режиме сейчас могут только жители девяти городов, среди которых Шанхай, Далянь, Чэнду и Циндао. Кроме того, технология будет испытываться на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Предполагается, что новый способ оплаты счетов за электроэнергию не только увеличит оборот национальной криптовалюты, но и ускорит использование цифровых методов оплаты в целом.

Народный банк Китая предполагает, что цифровым юанем смогут пользоваться иностранные туристы во время визита в страну, чтобы не открывать счет в местном банке – так написано в опубликованном в середине июля описании проекта виртуальной валюты страны. Кроме того, цифровой юань позволит заключать смарт-контракты - в них платежи осуществляются с заранее определенными условиями двух участвующих сторон. По данным банка, за время испытаний национальной криптовалюты был открыт 21 миллион цифровых кошельков, а сумма проведенных операций составила 5,3 миллиарда долларов.