На Луганщине микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие (фото)

В пятницу, 23 июля, около в 15:50 на автодороге Н-21 "Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк" водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает Деловая столица.

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Шесть пострадавших получили повреждения различной степени тяжести.﻿

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Как отмечается в сообщении пресс-службы полиции Луганской области, 55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами — вылетел в кювет вследствие того, как превысил скорость и не справился с управлением.﻿﻿

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"В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь и пятер﻿о из них были госпитализированы в больницу", — пишет пресс-служба полиции.﻿
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Сейчас против водителя микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" открытое уголовное производство по ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.

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