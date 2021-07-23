На Луганщине микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие (фото)
В пятницу, 23 июля, около в 15:50 на автодороге Н-21 "Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк" водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает Деловая столица.
Шесть пострадавших получили повреждения различной степени тяжести.
Как отмечается в сообщении пресс-службы полиции Луганской области, 55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами — вылетел в кювет вследствие того, как превысил скорость и не справился с управлением.
"В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь и пятеро из них были госпитализированы в больницу", — пишет пресс-служба полиции.
Сейчас против водителя микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" открытое уголовное производство по ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.