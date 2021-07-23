На Луганщине микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие (фото)

В пятницу, 23 июля, около в 15:50 на автодороге Н-21 "Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк" водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает Деловая столица.

Шесть пострадавших получили повреждения различной степени тяжести.﻿

Как отмечается в сообщении пресс-службы полиции Луганской области, 55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами — вылетел в кювет вследствие того, как превысил скорость и не справился с управлением.﻿﻿

"В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь и пятер﻿о из них были госпитализированы в больницу" , — пишет пресс-служба полиции.﻿

Сейчас против водителя микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" открытое уголовное производство по ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.