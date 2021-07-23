Зеленский ввел в действие указ СНБО о санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении шести физических лиц, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ президента №304/2021 от 23 июля опубликован на сайте главы государства.

Так, санкции сроком на 3 года, в частности, вводятся в отношении: Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука (соучредители общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" ("Вайлдберриз", "Wildberries"), Андрея Ревяшко (директор по развитию информационных технологий общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" ("Вайлдберриз", "Wildberries"), Алексея Кузьменко (руководитель направления "книги" общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" ("Вайлдберриз", "Wildberries"). Все четверо являются гражданами Российской Федерации.

Кроме того, санкции на три года введены против гражданина Франции Фаяр Жераль-Юбер (Fayard Gérald-Hubert) - основатель некоммерческой организации "Официальный Репрезентационного центр Донецкой народной республики во Франции". Также в списке значится еще одна гражданка Франции Неан Кристель (Neant Christel), что проживает в г.Донецк, сотрудник так называемого "Международный пресс-центр Doni".

Указанный вид ограничительных мер включает: блокировку активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим законом (запрет на установление деловых контактов).

Также вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля 2021 года "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

Соответствующий документ №305/2021 обнародован на сайте президента.

Согласно решению СНБО, в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должна отображаться информация об отсутствии гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.

Президент также подписал указ, которым вводится в силу решение СНБО от 16 июля 2021 года "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства".

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.