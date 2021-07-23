В Еврокомиссии прокомментировали обход санкций против России

В Европейской комиссии заявили, что любой обход санкций против России со стороны стран-членов ЕС становится поводом для расследования инцидента, если такая информация появляется в СМИ, сообщает Обозреватель.

Турбины Siemens. Источник: Схемы

Так европейское ведомство отреагировало на запрос о поставках новых фильтрационных систем на электростанции оккупированного Крыма немецкого производства Inge GmbH.

"Комиссия внимательно следит за любыми достоверными сообщениями о нарушениях, которые появляются в СМИ, и оценивает предоставленную информацию перед тем, как принять решение о том, чтобы довести этот вопрос до сведения национальных органов власти для принятия решения о возбуждении расследования" , – пояснила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам конкуренции Арианна Подеста.﻿

Фильтрационные блоки Inge GmbH. Источник: Схемы

Отмечается, что российский ролик об открытии двух ТЭС в Крыму вызвал интерес у литовских и украинских журналистов после демонстрации в кадре двух систем ультрафильтрации, выполненных в стиле известной отраслевой фирмы в Германии. Именно он побудил провести тщательное расследование и обратиться в Еврокомиссию за пояснениями.