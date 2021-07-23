В Киеве козы пришли под здание МИДа

В центре столицы Украины у здания Министерства иностранных дел паслись козы. Снимки появились в социальных сетях. Фото пасущихся коз опубликовал член НБУ Василий Горбаль, сообщает Українські Новини.

На фотографии запечатлены две козы. Одна спокойно щиплет траву, а вторая забралась на бетонное ограждение.

"Этих овец нужно отлить в бронзе", - прокомментировал Горбаль.

Следует отметить, что двух коз уже не первый раз замечают в центре Киева. Животные давно живут в одном из домов в столице. Киевляне неоднократно замечали их на газонах Михайловской и Софийской площадей. Их также видели в сквере у Владимирского проезда.