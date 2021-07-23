Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки нового председателя Александра Литвиненко, сообщает Деловая столица.

"Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он — опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией " , — сказал Зеленский.

Президент отметил, что новый руководитель прекрасно понимает задачи, стоящие перед внешней разведкой. Глава государства считает, что Александр Литвиненко должен сохранить вокруг себя профессиональных людей, чтобы вместе идти к реформированию СВР.

Новый глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко

"Убежден, что в Службе внешней разведки прекрасные традиции, прекрасный потенциал, очень мощные специалисты. И я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать все для защиты национальных интересов нашего государства, получения опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага — Российской Федерации, других государств" , — заявил новый глава СВР.

Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. Имеет несколько высших образований. Работал на различных должностях в СБУ и СНБО. Генерал-майор запаса. С августа 2019 занимал должность директора Национального института стратегических исследований.

Александр Литвиненко является выпускником Институт криптографии, связи и информатики — подразделения Академии ФСБ России.