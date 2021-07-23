Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки

Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки нового председателя Александра Литвиненко, сообщает Деловая столица.

"Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он — опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией ", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что новый руководитель прекрасно понимает задачи, стоящие перед внешней разведкой. Глава государства считает, что Александр Литвиненко должен сохранить вокруг себя профессиональных людей, чтобы вместе идти к реформированию СВР.

Новый глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко
Новый глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко
"Убежден, что в Службе внешней разведки прекрасные традиции, прекрасный потенциал, очень мощные специалисты. И я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать все для защиты национальных интересов нашего государства, получения опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага — Российской Федерации, других государств", — заявил новый глава СВР.

Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. Имеет несколько высших образований. Работал на различных должностях в СБУ и СНБО. Генерал-майор запаса. С августа 2019 занимал должность директора Национального института стратегических исследований.

Александр Литвиненко является выпускником Институт криптографии, связи и информатики — подразделения Академии ФСБ России.

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