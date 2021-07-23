Картофель гниет на полях: что будет с ценами

На большей территории Украины из-за ливня в июле урожай картофеля испортился. Поэтому фермеры вынуждены снижать цену, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, каждый день фермеры наблюдают за ценой картофеля на рынке, чтобы хоть как-то продать.

Сейчас продают непригодный для хранения картофель, который производителям нужно сбыть как можно быстрее. В то же время спрос заметно снизился - потребителей часто не устраивает внешний вид картофеля.

Цена на картофель

В Херсонской области продают картофель по 3-4 грн/кг. Фермеры других областей, где урожай картофеля более приемлемого качества, также снижают цены. На сегодня картофель поступает в продажу в среднем по 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в слив.

Прогнозы синоптиков

Синоптики прогнозируют, что на всей территории страны дожди будут продолжаться. Поэтому фермеры говорят, что цены на картофель не увеличатся до конца августа, пока не приступят к сбору урожая картофеля, который пригоден для хранения.

Автор: Тетяна Самарук