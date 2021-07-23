Обрушение во Флориде: спасатели закончили поисковые работы

Пожарные официально прекратили поиск тел в обломках разрушенного здания в пятницу, несмотря на то, что полиция и судебно-медицинские эксперты продолжают работать над опознанием останков, сообщает Tampa Bay Times.

Помощник начальника пожарной охраны Майами-Дейд Рейд Джадаллах сообщил, что работа пожарной службы по розыску останков разрушенного кондоминиума Surfside завершена. Они покинули это место в колонне пожарных машин и других транспортных средств и направились в свой штаб.

В результате обрушения 24 июня погибли по меньшей мере 97 человек, и еще как минимум еще один человек, который считается пропавшим без вести в результате катастрофы, еще не установлен.