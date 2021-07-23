В Молдову выдворили криминального авторитета из списка СНБО

Правоохранители принудительно вернули в страну происхождения 38-летнего криминального авторитета, который попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Деловая столица.

﻿"Мужчина, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей" , — говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Чтобы лишить криминального авторитета возможности влиять на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы принудительно вернули гражданина в Молдову.

Кроме этого, "авторитету" запрещено въезжать на территорию Украины.