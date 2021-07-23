Малюська утверждает, что рассмотрение иска РФ в ЕСПЧ займет годы

Рассмотрение жалобы России в ЕСПЧ займет годы. Такое заявление сделал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире канала "Украина 24".

"Мы оцениваем, что рассмотрение жалобы Российской Федерации займет годы. Это полностью бесперспективная история, потому что она содержит слабую юридическую аргументацию. По сути, это повтор мифов, которые Россия транслирует на своем телевидении" , - сказал ми ﻿ нистр юстиции.

Напомним, что Кулеба отреагировал на иск России в ЕСПЧ. Также в Минюсте считают, что с юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ.