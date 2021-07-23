Врачи зафиксировали новую мутацию COVID-19

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили новую мутацию коронавируса, она получила название B.1.621, сообщает Лента.Ру.

Как пишет британское издание The Mirror, на сегодняшний день выявлено 16 случаев заражения новым штаммом, все они связаны с поездками за границу.

Сейчас специалисты проводят анализы новой мутации, чтобы понять ее влияние на поведение вируса.

Пока не ясно, снижает ли новая мутация эффективность вакцин и вызывает более тяжелое протекание заболевания.