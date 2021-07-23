Зеленский "активировал" решение СНБО по НАТО

23 июля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об углублении интеграции Украины в НАТО. Соответствующий указ №307/2021 опубликован на сайте главы государства, сообщает Лига.net.

Решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора рассматривалось в секретном режиме и было принято 4 июня.

Зеленский постановил ввести в действие это решение, а контроль за его выполнением возложить на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В соответствующем решении СНБО отмечается, что подготовка Украины к обретению членства в НАТО – важнейшая государственная задача.

СНБО поручил Кабмину:

в течение двух месяцев проанализировать состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры по повышению эффективности их реализации;

проработать вопрос о создании в органах власти отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции;

за три месяца разработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО;

за полгода обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам евроатлантической интеграции;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона об оборонных закупках.

Минобороны получило задание:

принять меры для продления действия меморандума о договоренности между Украиной и НАТО относительно сотрудничества по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира";

в двухмесячный срок внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессам внутреннего контроля и процедур отчетности по военному имуществу;

принять меры для безотлагательного назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.

В СНБО также поручили соответствующим министерствам и ведомствам обеспечить участие ВСУ в операциях, тренировках и учениях НАТО; активизировать диалог украинской разведки с коллегами из НАТО; организовать обмен опытом по противодействию гибридной войне с РФ; направить украинцев работать на дополнительные должности в штаб-квартире и других структурах НАТО.