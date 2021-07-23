США и ЕС призвали талибов прекратить наступление в Афганистане

США и Евросоюз заявили, что обеспокоены ростом насилия в Афганистане, и призывают движение «Талибан» прекратить наступление, сообщает Лента.Ру.

Об этом говорится в совместном американо-европейском заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

"Мы настоятельно призываем обе стороны договориться о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня и об основополагающих принципах будущего афганского государства и деталях переходных механизмов управления до достижения окончательного политического урегулирования" , — говорится в документе.

В нем также сообщается, что стране требуют безоговорочно разрешить доступ гуманитарной помощи в районы, которые находятся под контролем террористов, а также обеспечить безопасность дипмиссий, журналистов и аэропортов.

Также талибов призывают конструктивно участвовать в мирном процессе вместе с правительством. Они должны выполнять обязательства по защите инфраструктуры, снизить уровень насилия, защитить мирных жителей.

Кроме того, в заявлении говорится, что США И ЕС поддержат содействие или посредничество любых третьих сторон для достижения прогресса в урегулировании афганского конфликта.