В Европе подростков разрешили вакцинировать Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины от коронавируса Spikevax компании Moderna для подростков с 12 до 17 лет. Об этом говорится в заявлении европейского регулятора, сообщает Корреспондент.

"Применение вакцины Spikevax среди детей с 12 до 17 лет будет проводиться по таким же правилам, как и для людей в возрасте 18 и старше" , - говорится в сообщении.

Известно, что препарат компании Moderna делается в две дозы с промежутком в четыре недели.

Ранее для подростков в Европе одобрили применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.