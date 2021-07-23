На Хмельниччине после падения электролинии загорелось пшеничное поле

В Хмельницкой области загорелось пшеничное поле. Вероятно, ЧП произошло из-за падения линии электропередач. Спасатели из ГСЧС сумели побороть огонь несмотря на порывистый ветер и отсутствие источников воды рядом, сообщает Страна.ua.

Как информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области совместными усилиями было спасено 65 гектар пшеницы.

"23 июля в 12:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что неподалеку от с. Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района горит поле пшеницы. Пока аграрии опахивали территорию по фронту распространения пламени, пожарные "отбивали" у огня каждый квадратный метр пшеницы" , - сообщили спасатели.

Тушение осложнялось сильными порывами ветра, а также отсутствием водоисточников.