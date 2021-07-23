В Киеве возле телецентра нашли человеческие останки

В Киеве на улице Юрия Ильенко, 46 во время земляных работ были обнаружены человеческие останки. Инцидент произошел недалеко от киевского телецентра, сообщает Обозреватель.

"Возле здания на улице Юрия Ильенко во время проведения земляных работ была обнаружена страшная находка. Рабочие достали из земли два человеческих черепа и фрагменты нескольких костей" , – сообщил источник издания.

В пресс-службе полиции Киева подтвердили информацию о находке – человеческие останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное производство по статье 115 – умышленное убийство.

Личности погибших и обстоятельства их смерти устанавливаются.