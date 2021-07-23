Обвиненного в шпионаже соратника Трампа отпустили под залог

Бывший председатель инаугурационного комитета экс-президента США Дональда Трампа, задержанный ранее по обвинению в лоббировании интересов ОАЭ, отпущен под залог, сообщает ТАСС.

По данным телеканала CNN, защите обвиняемого Томаса Баррака удалось достичь с прокуратурой договоренности о сумме залога, которая составила $250 млн. Вместе с тем Барраку предписано носить устройство, которое будет отслеживать его местоположение, а также соблюдать комендантский час. В понедельник он должен предстать перед судом в нью-йоркском районе Бруклин.

Баррак был задержан во вторник в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на основании федеральных обвинений, выдвинутых против него в суде района Бруклин. Вместе с ним по делу проходят 27-летний Мэттью Граймз, также задержанный во вторник, и 43-летний гражданин ОАЭ, местоположение которого не известно.

Все трое обвиняются в том, что в период с 2016 по 2018 год они лоббировали интересы ОАЭ и предпринимали попытки оказать влияние на решения Трампа в сфере внешней политики, не уведомив американские власти о том, что действуют в интересах иностранного государства. Кроме того, Баррак обвиняется в препятствовании правосудию и даче ложных показаний.